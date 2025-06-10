KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde definecilerin tahrip ettiği alanda 2012 yılında gün yüzüne çıkan Roma Dönemi’ne ait hamam yapısı, Kırşehir Kent Konseyi’nin düzenlediği gezide yeniden gündeme geldi. ’İç Anadolu’nun Efes’i olarak tanımlanan antik kentin büyük bir bölümü ise hala toprak altında keşfedilmeyi bekliyor.

Çiçekdağı ilçesine bağlı Büyükteflek köyü sınırlarında yer alan Kale mevkiindeki antik yerleşim alanı, definecilerin 2011 ve 2012 yıllarında yaptığı kaçak kazılar sonucu tahrip edildiği iddia edildi. Dönemin köy muhtarı Eyüp Baran’ın yetkililere yaptığı ihbar sonrası bölgede başlatılan kurtarma kazılarında, M.S. 2. yüzyıla ait olduğu tespit edilen bir Roma hamamı ortaya çıkarıldı. 2012-2014 yılları arasında Kırşehir Müzesi Müdürlüğü tarafından yürütülen kazılarda palestra (spor salonu), cehennemlik (külhan), caldarium (sıcaklık), tepidarium (ılıklık) ve frigidarium (soğukluk) bölümleriyle dikkat çeken hamam gün yüzüne çıkarıldı. Hamam yapısının, M.S. 4.-5. yüzyıllarda bazı bölümlerinin kilise ve mezarlığa dönüştürüldüğü belirlendi.

Kazılarda ayrıca pitoslar, kandiller, koku şişeleri, pişmiş toprak kaplar ve antik döneme ait spor ekipmanları bulunmuştu.