Balıkesir’in Edremit ilçesi Eminkuyu mevkiinde çöplük alanda çıkan yangın, şiddetli poyraz rüzgarının etkisiyle kısa sürede büyüyerek zeytinlik alanlara sıçradı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ederken, bölgede yoğun çalışmalar sürüyor. Ekipler zeytinlik alanda yangını söndürürken çöplük alanda ise yangın kısmen kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eminkuyu mevkiindeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki zeytinlik alanlara sıçradı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Şiddetli rüzgara rağmen yangının bir kısmı kontrol altına alınırken, özellikle çöplük bölgesinde ekiplerin yoğun çaba harcadığı öğrenildi. Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.