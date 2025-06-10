DÜZCE(İHA) – Düzce’de Kurban Bayramı boyunca tabiat ve sulak alanları ziyaretçi akınına uğradı. Binlerce kişi doğada nefes aldı.

Düzce’nin doğal güzellikleri yerli ve yapancı turistlerin ilgisini çekiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Düzce’de ki koruma alanları bayram boyunca binlerce kişiyi misafir etti. Aydınpınar, Güzeldere, Samandere Şelaleleri tabiat anıtı, Korugöl Tabiat Parkı ve Efteni Gölü sulak alanı sahalarında bu bayramda 50 bin 545 kişiyi ağırladı.

Yetkililer, Düzce ilini ve korunan alanları tercih eden ziyaretçilere teşekkür ederek her zaman beklediklerini iletti.