Rize’de derelerde yaşanan ve adrenalin duygusunu zirvede yaşatan rafting botları şimdi yaylalarda kar motorlarıyla birleşerek turistlere adrenalini dağların zirvesinde yaşatıyor.

Doğu Karadeniz’in turizm cennetinden biri olan Rize, yaz aylarında yaylalarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı. Her yaz 10 binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Rize’de kış turizmi de atağa kalktı. Öyle ki sezonun en erken kar yağan bölgelerinden olan Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası, kış sezonun başından bu yana kar kalınlığı ile Türkiye’deki tüm kayak merkezlerini de geride bıraktı. Yaylada kar motorları ile gezen turistler Rize’nin derelerinde yapılan raftingi, tepelerinde yapmanın imkanını buldu. Kar motorunun arkasına kalın halatlar vasıtasıyla bağlanan rafting botuna binen turistler, botla kaymanın keyfini ve heyecanını yaşıyor.

Bölgeye ailesi ile birlikte tatil için gelen Dilek Özcan Ekşi, Handüzü Yaylası’nın kar ve kayak severler için alternatif bir tercih olabileceğini dile getirerek “Burası çok güzel. Aslında çok güzel bir yerdi. Yazın yayla turizmi için oldukça rağbet gören bir yerin kışında turizme açılmış olması memnuniyet verici. Burası bu süreçten sonra kayak severlerin ve kar severlerin daha fazla alternatifi olacak” dedi.

Derelerde yapılan raftingin artık tepelerde de yapıldığını kaydeden Efe Ömeroğlu ise “Normalde Fırtına Vadisi’nde, fırtınalı derelerde yapılan aktiviteyi biz şimdi tepede yapmaya başladık. Çok eğlenceli. Rafting botu plastik olduğu için çok da güzel kayıyor. Bence çok güzel” ifadelerini kullandı.

Kar motorları ile gezinti ve rafting botu ile yapılan kayağın çok eğlenceli olduğuna vurgu yapan Batuhan Ekşi de “Çok keyifli. İyi ki de buraya gelmişiz. Buranın kar kalitesi çok güzel. Kristalize bir kar var. Kayak için de çok uygun. Kayak severleri de görüyoruz zaten. Önümüzdeki yıllarda daha gözde olacağına inanıyorum. Kar motorları ile, rafting botlarıyla burada gezinti çok eğlenceli. Çok keyifliymiş. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Handüzü Yaylası’nda kar motorları ile gezinmenin eşsiz bir duygu olduğuna vurgu yapan İrfan Kosif isimli bir başka yerli turist ise “Gerçekten bu duygu anlatılmaz yaşanır. Mutlaka herkesin buraya gelmesi lazım. Bizde Rizeli olduğumuz halde bilmiyorduk. Şimdi öğrenmiş olduk. Motorlar harika, rafting botu harika. Bundan sonra her zaman buradayız inşallah” şeklinde konuştu.