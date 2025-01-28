Mersin polisinin yaptığı çalışmalarda aranan 430 şahıs yakalandı, 112’sinin çeşitli suçlardan hapis cezası aldığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri son bir hafta içerisinde aranan şahıslar ve asayiş olaylarının şüphelilerine yönelik geniş kapsamlı çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda aranan 430 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün 20 ile 27 yıl, 19’unun 5 ile 20 yıl, 90’ının ise 5 yıla kadar hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Toplamda hapis cezası olan 112 hükümlünün emniyet ve adliyedeki işlemlerinin yapılmasının ardından cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Ekiplerin çalışmasında kentte asayiş olaylarına karışan 66 şüphelinin de yakalanıp tutuklandığı, 49 şahsa da 75 bin TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Şüphelilerden ise 25 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.