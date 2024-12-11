Rize’den umre için kutsal topraklara giden kafile, Mekke’de Rizeli şehit Ceyhun Kalyoncu için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu’na ait UH-1 tipi askeri helikopter, dün eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonunun yakınlarına düşmüştü. Kazada şehit olan 6 askerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu’nun (25) naaşı, dün Süleyman Demirel Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Rize’ye getirilmişti. Rize-Artvin Havalimanı’ndan Çayeli ilçesine getirilen Kalyoncu’nun cenazesi, ilçe merkezindeki Hacıbaşı Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile aile kabristanlığında defnedilmişti. 3 Aralık’ta umre için Rize’den yola çıkan kafile Mekke’de olduğu için şehidin Çayeli ilçesindeki cenaze törenine katılamadı. Aralarında Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ve Rizeli iş adamı İsmail Torlak’ın da bulunduğu kafile, Mekke’de şehit Kalyoncu için gıyabi cenaze namazı kıldı.