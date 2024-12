Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 6.’sını gerçekleştireceği Uluslararası Mersin Maratonu, 14-15 Aralık tarihlerinde 42 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecek. Türkiye’nin dışında 26 ülkeden binlerce sporcunun kayıt yaptırdığı maratonun bu yılki mottosu, ’Rekorlar şehrinde, rekora koşuyoruz’ olarak belirlenirken, dereceye girenlere toplam 3 milyon 600 bin lira para ödülü verilecek.

Büyükşehir Belediyesinin Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde bu yıl 6.’sı gerçekleşecek olan Uluslararası Mersin Maratonu için kayıtlar devam ediyor. Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen lansman toplantısında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, maraton ilişkin detayları paylaştı.

"Rekorlar şehrinde, rekorlara koşuyoruz"

Bu yıl ki maratonun mottosunun ’Rekorlar şehrinde rekorlara koşuyoruz’ olarak belirlendiğini söyleyen Başkan Seçer, Mersin’i her alanda rekorlar şehri yapma gayreti içerisinde olduklarını vurguladı. Sadece spor branşlarında değil, hayata dair ne varsa kent yaşamında Mersin’i en yüksek noktaları getirme gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Seçer, bu nedenle bu yılki Uluslararası Mersin Maratonu’nda, ’Rekorlar şehrinde rekorlara koşuyoruz’ mottosunu uygun gördüklerini ifade etti.

Yüksek katılımlı ve çok iyi derecelerin alınacağı bir organizasyon olmasını beklediklerini belirten Seçer, "Bu yıl yapılan bir takım değişikliklerle dünyanın en güzel maraton parkurlarından birisi haline getiriyoruz. Şehrin içerisine kaldırdık, böylece yokuşlar olmayacak. Deniz seviyesinden ortalama yükseklik 4 metre oldu. Geçen sene 11 metre civarındaydı. Bu nedenle Türkiye tarihinde koşulan en hızlı derecenin elde edilmesi olasılık dahilinde. ’Rekorlar şehrinde, rekorlara koşuyoruz’ mottosunu da bu beklentimizden yola çıkarak aslında kullanmış olduk." dedi.

14 Aralık’ta fuarla başlayacak, 15 Aralık’ta maraton koşulacak

Maraton heyecanının 14 Aralık tarihinde Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda fuarla başlayacağı bilgisini veren Başkan Seçer, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Dünya Atletizm Birliği tarafından Mersin Maratonu ’Elite Label’ kategorisine almıştı. 2023 yılında dünyada koşulan 182 maraton arasında, Mersin Maratonu organizasyon başarısı olarak 46. sırada yer aldı. Bunu övünerek söylememiz lazım. Türkiye’de de koşulan 3 maraton içerisinde, organizasyon başarısı olarak en tepede birinci sırada Mersin Maratonu yer alıyor. Bu Mersin açısından bir gurur tablosu olsa gerek. Yaptığımız her işin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

Maraton 3 kategoride yapılacak

6. Uluslararası Mersin Maratonu’nun 3 kategoride yapılacağını hatırlatan Seçer, bilgiler paylaşarak, "42 kilometre, 10 kilometre ve her yıl olduğu gibi benim de katılacağım halk koşusu olarak gerçekleştirilecek. Tüm yarışların başlangıç noktası Özgecan Aslan Meydanı olacak. Son kayıtlar 15 Aralık tarihine kadar devam ediyor. Elbette ki en yüksek seviyede katılım bekliyoruz. Şu ana kadar ülkemiz hariç toplamda 26 ülkeden 398 sporcu başvurdu, 42K kategorisine. Bunun da 80’ni yabancı sporcu. Yine 10K kategorisine bin 654 sporcu başvuru yaptı, bunun 87’si yabancı. Maraton 14 Aralık tarihinde Özcan Aslan Barış Meydanı’nda gerçekleşecek olan fuar etkinliği ile başlayacak. 15 Aralık’ta Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda ilk startı saat 09.00’da 10 kilometrelik yarışmalarla başlatacağız. Yine saat 09.30’da 42 kilometrelik maratonumuzun startını vereceğiz. Ve 09.45’te halk koşusunun startını vereceğiz. Ben de dahil herkes orada olacak. Sporu seven, hareketi seven, sporun bir kardeşlik, bir barış, birlik, beraberlik aracı olduğunu düşünen herkes orada olacak. Sadece spor ruhen ve bedenen gelişimi sağlamıyor, sosyalliği de toplumsal barışı da bir arada kültürünü de geliştirerek bir çok alana katkısı var" ifadelerini kullandı.

3 milyon 600 bin lira ödül verilecek

Maratonda dereceye girenlere verilecek ödülleri de açıklayan Başkan Seçer, sözlerine şöyle devam etti: "Birinci yarışmacımıza 15 bin dolar. İkinci yarışmacımıza 7.500 beş yüz dolar, üçüncü yarışmacımıza da 5 bin dolar olmak üzere ilk 8 sporcuya toplamda 70 bin dolar ödül vereceğiz. Bunun 35 bin doları kadın yarışmacılarımıza, 35 bin doları da erkek yarışmacılarımıza. Ayrıca tüm kategoriler dahil toplamda verilecek ödül miktarımızda 3 milyon 600 bin TL olacak. Maraton ve 10 kilometrelik koşu kayıtlarımız 11 Aralık’ta son buluyor ama halk koşusu için kayıtlar 15 Aralık tarihine kadar devam edecek."

"Mersin’in bir spor kenti olması gayreti içerisindeyiz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak birçok branşta ulusal ve uluslararası etkinlikler yapma gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Seçer, "Bu önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Üzerine farklı yeni faaliyetler, yeni etkinlikler katarak devam ettireceğiz. Daha farklı projelerle önünüze gelebiliriz. Biz Mersin’in bir spor kenti olması gayreti içerisindeyiz. Mersin’de buna çok uygun bir kent. 2013 yılında bildiğiniz gibi Akdeniz Oyunları burada gerçekleştirildi. Ve o dönemde gerçekten her branşta önemli yatırımlar yapıldı. Akdeniz Oyunları bir araçtı ama şu bir gerçek, yapılan tesisler bugün Mersin’de faal bir şekilde spora ve sporcuya hizmet veriyor. Biz Mersin’de sporu, sporcunun başarısını mevcut durumdan çok daha üst noktalara getirme şansına sahibiz. Bu bir irade ortaya koymakla gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

Seçer, konuşmasının sonunda tüm Mersinlileri, pazar günü yapılacak olan halk koşusuna katılmaya davet etti.