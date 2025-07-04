Rize’nin yüksek kesimlerinde yaşayan yaylacılar yaz mevsiminin ortasında güne kar yağışı ile uyandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Doğu Karadeniz Bölgesi için verdiği kar yağışı tahminlerinin ardından beklenen kar yağışı Rize’de gerçekleşti. Rize’nin yüksek kesimli yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Çamlıhemşin, Hemşin ve İkizdere’ye bağlı yaylalarda yaylacılar güne kar yağışı ile uyandı. Çayeli ilçesine bağlı Abelad Yaylası, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Badara Yaylası, İkizdere ilçesi’ne bağlı Anzer Yaylası, yine İkizdere ilçesine bağlı Ovit Dağı kar yağışı sonrası beyaza büründü. Yaz aylarında kış mevsimini yaşayan Rize’nin yaylaları kartpostallık görüntüler oluşturdu.