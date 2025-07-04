İzmir ve çevre ilçelerinde günlerdir etkisini sürdüren orman yangınlarına müdahale çalışmaları aralıksız devam ederken, Kuşadası AKUT Operasyon Ekibi de bölgedeki söndürme faaliyetlerine aktif olarak destek veriyor. Özellikle Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi ile Ödemiş çevresinde devam eden yangınlara müdahalede görev alan AKUT gönüllüleri, gece gündüz demeden alevlere karşı mücadele ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yükselen sıcaklıklarla birlikte, Ege Bölgesi’nin birçok noktasında başlayan orman yangınları, İzmir’in kırsal bölgelerinde ciddi tehdit oluşturmuştu. Yangının kısa sürede yayılmasıyla birlikte bölgeye çevre illerden takviye ekipler sevk edilirken, Kuşadası AKUT ekibi de operasyonel gücüyle bölgedeki çalışmalara destek sağladı.

Yangın bölgesinde zorlu arazi şartları, yüksek sıcaklık ve duman nedeniyle ekiplerin çalışmaları oldukça güçleşirken, AKUT ekipleri yer yer arazöz ekipleriyle koordineli bir şekilde ilerliyor. Yangın hattına yakın bölgelerde yapılan çalışmalar, sadece alevleri kontrol altına almakla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda muhtemel yayılma risklerine karşı da önleyici tedbirler alınmaya çalışılıyor.

AKUT Kuşadası ekibinden yapılan açıklamada, "Doğa için, yaşam için buradayız. Yangın bölgesinde olan tüm canlıların yaşam hakkı için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Bu mücadelede emeği geçen tüm kurumlara, gönüllülere ve vatandaşlara teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.