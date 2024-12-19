Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda taş duvarın yıkılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sağanak yağışların etkili olduğu Topluca köyünde irili ufaklı heyelanlar meydana gelirken, köye ulaşımda da aksamalar yaşandı. İhbar üzerine köye sevk edilen jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Rize İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Köydeki 2 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, Rize İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleri ile heyelanlı yollarda ve bölgelerde temizlik çalışması başlattı.

Öte yandan, dün gün boyu süren ve akşam da etkili olan sağanak sonrasında arkasındaki toprak kütlesini taşıyamayan taş duvar yıkıldı. Duvarın yıkılma anı ise anbean bir köy sakini tarafından cep telefonu ile görüntülendi.