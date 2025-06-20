Rize’de çalan son ders zili ile 56 bin 180 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı bu gün Rize’de de 274 okulda 56 bin 180 öğrenci karne heyecanı ile son buldu. Rize’de de son bulan eğitim-öğretim yılı için Denizciler İlkokulu’nda karne töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.

Törende öğrenciler tarafından hazırlanan gösteri katılımcılara sergilendikten sonra İstiklal Marşı okunarak son ders zili çaldı. Vali Baydaş ve Başkan Metin sınıflara girerek öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilerle tek tek ilgilenip sohbet eden ve hediyeler veren Vali Baydaş, yaz tatilinde yılın yorgunluğunu atmak için imkânlar dâhilinde sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere katılarak tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla Rize genelinde 24 okul öncesi kurumunda 6 bin 623, 87 ilkokulda 17 bin 245, 82 ortaokulda 16 bin 253 ve 77 ortaöğretimde 16 bin 059 olmak üzere toplam 56 bin 180 öğrenci ve aileleri karne heyecanı yaşadı.