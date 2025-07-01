Aydın’da bulunan tarihi Nasuh Paşa Külliyesinin restorasyon işlemleri tamamlanırken, külliye ve Yaz Kur’an Kursları düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Efeler ilçesinin Köprülü Veysipaşa Mahallesinde bulunan Nasuh Paşa Külliyesi, 1708 yılında yolcuların konaklanması ve ticaretin gelişimi için Osmanoğlu Nasuh Paşa tarafından yapıldı. Mimari yönüyle dikkat çeken tarihi Nasuh Paşa Külliyesi’nin, Aydın Valiliği öncülüğünde restorasyonu titizlikle gerçekleştirildi. Tarihi dokuya uygun şekilde restorasyonu yapıp tamamlanan Külliye ve Yaz Kur’an Kurslarının açılışı düzenlenen tören ile yapıldı.

Açılışta konuşan Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural, "Nasuh Paşa tarafından 1708 yılında inşa ettirilen külliye han, hamam, medrese, mescit ve şadırvandan oluşan bir yapılar topluluğu olarak üç asra aşkın süredir hizmet vermektedir. Son olarak Aydın Valiliğimiz tarafından restorasyon çalışmaları kapsamında külliyenin çatı, sıva, boya ve ahşap işçilikleri aslına uygun bir şekilde yenilendi. Çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapabilecek şekilde yenilenen Nasuh Paşa Külliyesi, Aydın’ın tarihi dokusunun korunması ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Valimiz olmak üzere Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı arz ediyorum. Külliyemizin yeniden ibadete açılmasının tüm Aydınlı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Nasuh Paşa Külliyesi’nin sadece mimarisiyle değil aynı zamanda taşıdığı manevi değerle de Aydın’ın önemli simgelerinden biri olduğunu belirten Aydın Valisi Yakup Canbolat, "1708 yılında Osmanoğlu Nasuh Paşa tarafından yaptırılan bu külliye sadece mimarisiyle değil aynı zamanda taşıdığı manevi değerle de şehrimizin önemli simgelerinden biridir. Titizlikle yürütülen restorasyon çalışmaları sayesinde külliyemiz yeniden ayağa kalkmış, hem ibadete hem de eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapacak duruma gelmiştir. Bu tarihi mekanın yeniden hizmete girmesi geçmişle bağlarımızı kuvvetlendirmemize, köklü değerlerimizi yaşatmamıza ve geleceğe daha güçlü adımlarla yürümemize vesile olacaktır. Aynı zamanda bugün açılışını gerçekleştireceğimiz yaz kuran kursu ile çocuklarımızın ve gençlerimizin dini değerlerle buluşmasına manevi yönden gelişmelerine katkı sağlayacak önemli bir hizmeti daha halkımızla buluşturmuş olmaktayız. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, Türkiye Diyanet Vakfı’na, Valiliğimiz YİKOB’a ve ayrıca tüm katkı sunan kurum ve kişilere şükranlarımı sunuyorum. Nasuh Paşa Külliyesi’nin yeniden ibadete açılışının ve Yaz Kur’an Kursu’nun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okunan Yaz Kur’an Kursu’na katılan minik öğrencilerin okuduğu şiirler ve çeşitli gösteriler ile devam eden tören açılış kurdelesinin kesilmesi ile son buldu. Açılışa Aydın Valisi Yakup Canbolat, Vali Yardımcısı ve Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ali Naci Aldemir, kurum müdürleri, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.