Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Cumhuriyetin 101. Yılını, sanat ve Cumhuriyet değerleriyle buluşturan “Cumhuriyet Yüzyılı Sanat Çalıştayı” ile kutluyor.

Cumhuriyetin 101. yılı kapsamında Türkiye’nin önde gelen ressamları Küratör Ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu, Ressam Prof. Dr. Basri Erdem, Ressam Prof. Dr. Oğuz Yurttadur, Ressam Nurhayat Erdem, Ressam Mustafa Dulda, Ressam Teymur Ağalıoğlu, Ressam Büşra Nur Aslan, Ressam Şair Asst. Prof. Ethem Baymak, Ressam Asst. Prof. Menekşe Ünsal, Ressam Gabriele Schaffartzik, Ressam Filiz Kiprik, Mediaart Sanatçısı Sinan Yasdıman ve MBA Okulları öğrencileri “MBA Okulları Cumhuriyet Yüzyılı Sanat Çalıştayında” bir araya gelerek Cumhuriyetin 101. yılına özel canlı resim performansı sergileyecekler.

24 - 29 Ekim tarihlerinde Watergarden İstanbul’da düzenlenecek olan sanat buluşmasında, 29 Ekim Salı günü Küratör Ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu “Diyalektik Yansımalar” temasıyla canlı resim performansı sergileyerek Cumhuriyetin 101. yılı eserini katılımcılarla buluşturacak. Ayrıca 29 Ekim saat 17.00’de Cumhuriyet Yüzyılı Sanat Çalıştayının sergisi yapılacak ve Cumhuriyet Yüzyılı Sanat Sergisi 30 Ekim tarihine kadar Watergarden İstanbul’da sergilenecek.

Cumhuriyet Yüzyılı Sanat Çalıştayının sanat ve Cumhuriyet değerleri açısından önemini vurgulayan MBA Okulları CEO’su Ayfer Batı: “Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi “Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır.” MBA Okulları olarak sanat eğitimini ve öğrencilerimizin nitelikli bir sanat eğitimiyle özgür ve yenilikçi düşünmelerini önemsiyoruz. Şüphesiz ki sanat büyük bir tutku ve öğrencilerimizin sanat tutkusuyla derinleşebilmesi için sanat tutkusuyla yaşama ilham olan ressamlarla, sanatçılarla buluşması çok kıymetli. Bu nedenle MBA Okulları olarak Cumhuriyet Yüzyılı Sanat Çalıştayında sanata ve Cumhuriyete ilham olan çalışmaları için tüm sanatçı ve ressamlara teşekkür ediyor, Cumhuriyetin her yılından duyduğum heyecanla Cumhuriyetin 101. yılını kutluyorum” dedi.