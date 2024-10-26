İzmir’in Bergama ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybedip direğe çarpan 23 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Talihsiz gençten geriye ise hobi olarak yaptığı dalgıçlık kıyafetli fotoğrafları kaldı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kazıkbağları Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 NBF 91 plakalı TOFAŞ marka araç sürücüsü Mehmet Önder’in (23) otomobili, kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç sürücü araçtan fırlarken kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mehmet Önder’in hayatını kaybettiği belirlendi. Önder’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Dalgıçlık yapıyordu

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Önder’den geriye ise hobi olarak yaptığı dalgıçlık kıyafetli fotoğrafları kaldı. Kaza kurbanı gencin cenazesinin bugün ilçeye bağlı Atçılar Köyü’nden kaldırılacağı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.