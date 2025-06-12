Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın darülaceze ziyaretinde "Kimsesiz değilsin, biz varız" dediği 93 yaşındaki Suzan Tosun son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aralık ayında Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri’nde 93 yaşındaki Suzan Tosun’la gerçekleştirdiği sohbet izleyenlere duygusal anlar yaşatmıştı. Tosun’un "Kimsesizim" sözlerine Erdoğan, "Kimsesiz değilsin, biz varız" diyerek karşılık vermişti. Darülaceze’de kalan Suzan Tosun bugün hayatını kaybetti.

Tosun için ikindi namazına müteakip Darülaceze Camii’nde tören düzenlendi. Törene, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve çok sayıda kişi katıldı.

"Cumhurbaşkanımızla güzel bir sohbet olmuştu"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Biz de Cumhurbaşkanımızın Darülaceze’ye yaptığı ziyarette birlikteydik. Suzan teyze ile hoş bir sohbet olmuştu. Suzan teyzemiz bugün aramızdan ayrıldı. Rabbim cennetinde inşallah bizi onunla buluştursun. Kendisine Allah’tan rahmet, kalan sevdiklerine de sabır diliyoruz. Biz de kurum temsilcilerimiz ile beraber son görevimizi yapmak için buraya geldik" ifadelerini kullandı.

"Biz kimsesizlerin kimsesiyiz"

Suzan teyze ile tanışıklığının bakanlık dönemine dayandığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise, "Bugün Darülaceze sakinlerimizden Suzan Teyzemizi ahirete uğurladık. Bakanlık yaptığım dönemlerde Darülaceze’yi sık sık ziyaret ettiğim için kendisiyle tanışıklığımız vardı. Bütün Türkiye, Suzan Teyze’yi Sayın Cumhurbaşkanımızın bir önceki bayramda yaptığı Darülaceze ziyaretindeki o güzel sohbetten hatırlıyor. Suzan Teyze, ‘Benim kimsem yok’ dediğinde Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Biz varız, biz’ demişti. O anı tüm teşkilatlarımızla defalarca izledik. AK Parti kimsesizlerin kimsesi olarak ortaya çıktı ve böyle devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kimsesizlerin kimsesi olmak için gecemizi günümüze katan bir kadroyuz biz. Abdullah Başkanımız ve AK Parti teşkilatlarımızla birlikte cenazeye katıldık. Dualarımızla Suzan Teyze’yi uğurladık. Bu ülkede hiç kimse yalnız değildir" dedi.