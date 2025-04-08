Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Eczacı Sinem Us’un birçok değerli Türk resim sanatçısının eserleriyle oluşturulmuş koleksiyonundan yararlanılarak hazırlanan ‘Resimlerden Resim Beğen-Bir Koleksiyonerin Seçkisi’ sergisi, minik ziyaretçileri ağırladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde hazırlanan ‘Resimlerden Resim Beğen-Bir Koleksiyonerin Seçkisi’ isimli sergi, Büyükşehir Belediyesi personel kreşinde eğitim gören minikler tarafından ziyaret edildi. Sergide yer alan resimlerin anlatıldığı etkileşimli gezinin ardından minikler ‘Hayal et resmet’ atölyesine katıldı.

Kültür Daire Başkanlığı Sergiler Koordinatörü Goncagül Meriç, Türk resim sanatının duayen ustalarıyla günümüz çağdaş sanatçılarının eserlerini buluşturan sergide yaklaşık 48 tane eser bulunduğunu söyledi. Serginin her yaşa hitap ettiğini belirten Meriç, Büyükşehir Belediyesi’nin personel kreşinde eğitim gören minikleri sergide ağırladıklarını ifade etti.

Bursalı kadın Koleksiyoner Sinem Us’un seçkisiyle hazırlanan sergide, manzara ve peyzaj resimleri, kadın, kuş ve İstanbul temaları öne çıkıyor. Sergi, 20 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek.