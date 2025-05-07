Sinop’ta resim bölümü 1. sınıf öğrencileri, üniversite eğitimleri sürecinde hazırladıkları ilk sanat eserlerini sergiyle sanatseverlerin beğenisine sundu. Fakültenin giriş katında açılan sergi, öğrencilerin farklı disiplinlerde ürettikleri 50 çalışmadan oluşuyor.

Dr. Öğr. Üyesi Esra Dereli’nin küratörlüğünde düzenlenen sergide; sanat tarihi, sanat teknolojileri ve resim atölyesi derslerinde üretilen eserler yer aldı. Paleolitik ve Neolitik dönem ile Mısır ve Mezopotamya medeniyetlerinden esinlenerek hazırlanan 3 boyutlu kil, metal ve ahşap tasarımlar dikkat çekerken; Doç. Dr. Azize Reva Boynukalın yürütücülüğünde lavi, suluboya, pastel ve akrilik tekniklerle yapılmış natürmortlar, manzaralar ve Cezanne röprodüksiyonları sergilendi. Tuba Kınay Oğuzcan’ın yürütücülüğünde oluşturulan çizgi portre çalışmaları da sergiye çeşitlilik kattı.

Sergiyi ziyaret eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz ile Dekan Prof. Dr. İbrahim Gökhan Ceylan, eserleri inceleyerek öğrencileri tebrik etti.

Sergi, 12 Mayıs tarihine kadar Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi giriş katında ziyaret edilebilecek.