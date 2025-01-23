Yurdanur Gözcü ve Angela Botnari’nin eserlerinin yer aldığı “Renklerin Senfonisi” adlı sergi, BAKSM Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’nda açıldı.

Moldovyalı sanatçı Angela Botnari ve Yurdanur Gözcü’nün “Renklerin Senfonisi” adlı sergisi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde (BAKSM) açıldı.

Natürmort, doğa ve portre üzerine 74 eserden oluşan sergi, 18 Şubat’a kadar Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’nda Beylikdüzülü sanatseverlerle buluşacak.

“Tüm komşularımızı bu sanat eserlerini görmeye davet ediyorum”

Yoğun katılımla gerçekleşen serginin açılışına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu da katıldı. Eserleri “muazzam” bulduğunu belirten Başkan Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi her zaman sanatçının yanında olmaya özen gösteren bir belediyedir. Sanatla bağ kuramayan bir toplum, yaşamla da bağ kuramaz. İlham almamız gereken fikirler, Gazi Mustafa Kemal’in fikirleridir. Onun da dediği gibi, ’Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ Sanatçılarımıza bu güzel eserleri burada sergiledikleri için çok teşekkür ederim. Tüm komşularımızı bu sanat eserlerini görmeye davet ediyorum” diye konuştu.