Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan Salih ve Ömer Musaoğlu İlkokulu’nda, 2. sınıf öğrencilerinin yıl boyunca Görsel Sanatlar ve Serbest Etkinlikler derslerinde hazırladığı eserlerden oluşan ‘Renk Cümbüşü’ adlı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Salih ve Ömer Musaoğlu İlkokulu etkinlik salonunda düzenlenen sergi açılışına, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve eşi Çiğdem Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve eşi Nilüfer Durgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Sergide, öğrencilerin hayal gücünü yansıtan, farklı tekniklerle hazırlanmış renkli ve özgün çalışmalar yer aldı. Katılımcılar tarafından ilgiyle gezilen sergi, öğrencilerin sanatsal gelişimlerine katkı sağlamasının yanı sıra, sanatın çocuklar üzerindeki olumlu etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Program sonunda, serginin hazırlanmasında emeği geçen başta Okul Müdürü Bekir Kebeli olmak üzere, 2. sınıf öğretmenlerine, öğrencilere ve velilere teşekkür edildi.