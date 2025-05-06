Avrupa’da ‘2025 Yılının Otomobili’ seçilen, modern şehir hayatının pop ikonu Renault 5 E-Tech Elektrikli, lansman kalıplarını geride bırakarak Türkiye’de enerjik bir başlangıç yaptı.

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Renault’nun efsanevi modeli Renault 5; yepyeni, elektrikli ve şehirli haliyle tekrar yollarda. Renault 5’in ismine ve bu yıl birçok farklı lokasyonda sıklıkla göreceğimiz ikonik sarı ‘5’ logosuna ithafen, bu özel modelin lansmanı 05.05.2025 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti. 5 Mayıs itibarıyla başlayan bu yolculuk, Türkiye’de yaz sezonunun kalbinin attığı birbirinden güzel destinasyonlarda devam edecek. Renault 5 kullanıcılarla buluşarak, yazın enerjisini birbirinden canlı renkleriyle ve dinamik sürüş deneyimiyle birlikte yaşatacak.

Destinasyonlar şöyle açıklandı:

’’STUDIOR5 x Carmalog: Renault 5’in dönüşüne özel olarak Carmalog iş birliğiyle kurulan Türkiye’nin ilk marka stüdyosu STUDIOR5, 5 Mayıs itibarıyla otomobil tutkunlarını bekliyor. Premium otomobil bakım deneyimi sunan Carmalog’un içinde yer alan bu özel stüdyo, modelin enerjisini deneyimlemek isteyenler için ideal bir buluşma noktası olacak.

Renault 5 x JUJU Koleksiyonu: İkonlar bir araya geldi. Tasarım dünyasının dikkat çeken markalarından JUJU, Renault 5 için özel bir takı koleksiyonu hazırladı. Renault 5’in özgür ruhunu yansıtan tasarımlar, 7 Mayıs itibarıyla meraklılarıyla buluşacak.

Kronotrop x Renault 5 (14 Mayıs - 14 Ekim): İstanbul’un en premium kahve zincirlerinden Kronotrop Grove’da kahve severlerle buluşacak Renault 5, kahve molalarına enerji katacak.

Renault 5 x Yaz Rotaları (17 Mayıs - 17 Eylül): Renault 5, yaz boyunca No 22 Riders’ Inn Akyaka, Sea Me Beach Fethiye, Momo Çeşme ve Momo Bodrum’da deniz, kum ve güneşin tadını çıkaranlarla buluşacak.

Zeynep Mayruk x Renault 5 (20 Mayıs): En tarz otomobil Renault 5! Zeynep Mayruk’un Renault 5 için hazırladığı özel koleksiyon, 20 Mayıs’ta modaseverlerle buluşacak.

Bağdat Caddesi ve Nişantaşı’nda kurulacak R5 Hub alanlarında Renault 5’i daha yakından tanımak mümkün olacak. Mayıs ve haziran aylarında Renault 5; Bağdat Caddesi, Kadıköy İskelesi ve Kalamış Park’ta şehirle iç içe yaşamın bir parçası olacak, yaz boyunca üniversiteler ve konserlerde genç hedef kitleyle buluşacak. ’’

Kaynak: İHA