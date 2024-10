Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, “Unutmayınız ki ATÜ’lü olmak bir değerdir, siz de çok değerlisiniz” dedi.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yönelik ‘Aramıza Hoş Geldiniz’ programı düzenledi. ATÜ Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. İki oturum şeklinde gerçekleşen programa ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, başta olmak üzere rektör yardımcıları, akademik, idari personel ile öğrenciler katıldı.

“İyi ki ATÜ’lü oldunuz”

Programın açılış konuşmalarını yapan Rektör Sözen, “Bugün bizim için güzel bir hafta başladı. Zamanın bizlere kazandırdığı birikim ve yüklediği sorumlulukla, her birinizin ailelerinizin birer gözbebeği olduğunuz bilinciyle, bizlere emanet ettiği siz değerli öğrencilerimize, Üniversitemize adım atığınız bu ilk haftanın önemini anlatmak, heyecanını yaşatmak ve hayatınızda kalıcı yer edinecek bir karşılama yapmak üzere; bu programı tertip ediyoruz. Adana’mızın, üniversitemizin ev sahipliğinde yerleştiğiniz programlarda başarılar diliyorum. Karşılaşacağınız her türlü probleminizde her daim yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum. İyi ki ATÜ’lü oldunuz diyorum. Unutmayınız ki ATÜ’lü olmak bir değerdir, siz de çok değerlisiniz” dedi.

TEKNOFEST finalistleri için ödül töreni yapıldı

Program öncesinde, 2-6 Ekim tarihleri arasında, final aşaması Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenen, TEKNOFEST 2024’te yarışarak finale kalan öğrenciler ve onlara danışmanlık yapan hocalara, Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen tarafından belge takdimleri gerçekleştirildi. Bu yıl Adana’da düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarında finale kalan takımları tebrik eden Rektör Sözen, “Önümüzdeki yıllarda üniversitemizi temsil edecek takımlarında sizlerin olmanızı arzuluyoruz” dedi.

Belge takdiminin ardından öğrencilerin kampüs yaşamına daha çabuk uyum sağlaması, kaynaşması ve ATÜ’nün sunduğu imkanları anlatarak, doğru adreslere yönlendirilmeleri için Üniversite Birimleri tarafında sunumlar yapıldı.

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Onur Çelik, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Hatice İmge Oktay Başeğmez, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ahmet Karataş, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Gül Bozkurt, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından Şube Müdürü Seda Altunköse ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığından Çiğdem Aras Aktaş birimleri hakkında sunumlarını gerçekleştirdiler.

Program çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.