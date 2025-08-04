Adana’da piyasa değeri 17 milyon 666 bin TL olan 4 milyon 840 bin adet doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda durumundan şüphelendiği 2 panelvan aracı durdurdu. Araçlarda yapılan arama çalışmalarında toplamda 4 milyon 840 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaraların piyasa değerinin 17 milyon 666 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA