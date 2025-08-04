Adana’nın ortasından geçen Seyhan Nehri, yosun akınına uğradı. Nehirde bazı noktalarda ise çöp birikintilerinin oluştuğu görülürken vatandaşlar, temizlik yapılmamasından dert yandı.

Adana’nın simgelerinden Seyhan Nehri’nde su sirkülasyonu durduruldu, yosun birikintileri oluştu. Yosunlar nedeniyle nehrin büyük bir bölümü yeşile büründü. Bazı noktalarda ise sudaki kirliliğin kontrolden çıktığı, çöp birikintilerinin oluştuğu görüldü. Yeşile bürünen Seyhan Nehri’ni görenler ise yetkililere temizlik çağrısında bulundu. Bölgeye gezintiye gelen vatandaşlar yosun nedeniyle kirli bir görüntü ve kötü koku oluştuğunu belirtti.

"Güzelim nehrin kıymeti bilinmiyor"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan vatandaşlardan Abdulkadir Acarlar, her sene aynı kirliliğin oluştuğuna dikkat çekerek, "Bu kirlilik sadece bu seneye ait değil, her sene aynı oluyor. Güzelim nehrin kıymeti bilinmiyor. Eskişehir’de, Gaziantep’te yapay göller var ama Adana niye böyle sahipsiz anlamıyorum. Buradan sürekli içerik üretip paylaşım yapıyorum ama düzelmiyor. Eskişehir’de yapay plaj dahi yapıldı ama bizim burada hazır var maalesef kıymet bilinmiyor" dedi.

"Bakım yok, kirli Adana"

Adana’ya gelen misafirlerin kötü bir manzarayla karşılandığına vurgu yapan Acarlar, "Adana’ya neden turist gelsin. Buranın kirliliğine mi gelsin, Taşköprü’nün karanlığına mı gelsin. Seyhan Nehri’ne Dilberler Sekisi tarafından lağım suyu dökülüyor, halen sorun çözülmedi. Bakım yok, kirli Adana" ifadelerini kullandı.

"Güzelim şehir böyle olmamalı"

Vatandaşlardan Sedat Yamaç ise "Adana’da valilik, belediye ve DSİ’nin bir koordinasyon bozukluğu var. Güzelim şehir böyle olmamalı. Ben yüzmeyi bu nehirde öğrendim, etrafı çevrildikten sonra daha kirli olmaya başladı bu nehir. Regülatör Köprü kapaklarının kapalı olması buraya sıkıntı veriyor. Suyun sürekli akması lazım. Burada balıklarda ölüyor" diye konuştu.