Batman’ın Sason ilçesine bağlı Topluca köyü muhtarı İdris Çelik, 40 yıl sonra köyünde değişen elektrik trafosunu törenle hizmete açtı. Muhtarın o anları paylaştığı video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Sason’a bağlı Topluca köyü muhtarı İdris Çelik, bölgedeki elektrik tedarikçi firma tarafından köyündeki enerji nakil hatları ile birlikte değişen trafoya kurdele bağlayarak yaptığı konuşmanın ardından açılış kurdelesini kesti. Köye elektrik verdiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan muhtar Çelik, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü. Törendeki ciddiyeti ve trafoya kavuşmanın sevincini açılış yaparak gösteren muhtar İdris Çelik’in, konuşmasında, devlete, elektrik firması çalışanlarına ve herkese defalarca teşekkür ettiği görüldü.