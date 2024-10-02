Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Meşk-i Muhabbet ve Sohbet” programına katıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Tokat İl Müftülüğü tarafından düzenlenen “Meşk-i Muhabbet ve Sohbet” programına katıldı. Yağıbasan Medresesi’nde (Türk İslam ve Bilim Tarihi Müzesi) gerçekleştirilen programa, Tokat Valisi Abdullah Köklü, eşi Yasemin Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Gündüz, haftanın manevi anlamına dair bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbetin ardından ilahi ve kasideler seslendirildi.