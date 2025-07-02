Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile yükseköğretim, çalışma hayatı ve Sosyalfest 2025 üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın’ı makamında ziyaret etti.
Görüşmede, yükseköğretim ve çalışma hayatına dair güncel gelişmeler ele alınarak, iki kurum arasında ilerleyen süreçte hayata geçirilebilecek iş birliği imkânları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Rektör Kırışık ayrıca, 3-4 Ekim tarihlerinde Ankara’da ikincisi gerçekleştirilecek olan Sosyalfest 2025 hakkında bilgiler verdi.
Kırışık, festival çerçevesinde gerçekleştirilecek sosyal model tasarım yarışmalarının, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna katkı sunacak nitelikli gençlerin becerilerini sergilemeleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.
Rektör Kırışık, Karabük Üniversitesi’nin bu tür organizasyonlarda üstlendiği misyonun, üniversite-toplum etkileşimini güçlendirdiğini de vurguladı.