DENİZLİ (İHA) – Denizli’de hayata geçirilen "Köyümde Sinema Günleri" projesiyle, kültür ve sanatın renkleri bu kez Çameli’nin yaz akşamlarına taşındı. Film gösterimi ve konserle ilçe adeta açık hava şölenine dönüştü.

Denizli’de kültür ve sanatın kalbi bu kez Çameli’nde attı. "Köyümde Sinema Günleri" projesi kapsamında Çameli Otogarında düzenlenen etkinlik, unutulmaz anlara sahne oldu. Açık havada kurulan dev ekranda gösterilen "Dondurmam Gaymak" filmi, izleyenleri hem güldürdü hem de geçmişin sinema nostaljisine doğru keyifli bir yolculuğa çıkardı.

Film gösteriminin ardından geceye türküler damga vurdu. Sanatçı Sadi Cesuroğlu, sahne performansıyla büyük alkış aldı. Anadolu’nun dört bir yanından ezgileri Çameli semalarına taşıyan Cesuroğlu, dinleyenlere adeta müzikle dokundu. Kalabalığın coşkulu katılımıyla açık hava festivali havasında geçen gece hem kulaklara hem de yüreklere hitap etti. Türküler eşliğinde kimi zaman hüzünlenen kimi zaman coşan vatandaşlar, unutamayacakları bir yaz akşamı yaşadı.