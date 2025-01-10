Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Gecesini gündüzüne katan değerli basın mensuplarının ilkeli, doğru ve tarafsız haber anlayışından taviz vermeksizin topluma bilgi akışını sağlamak gibi mühim bir görevi ifa etmek olduğunu söyledi.

Keleş, “Dünyaya sesimizi duyuran, dünyanın sesini bize ulaştıran ilimiz ve ülkemizde zorlu şartlar altında haber peşinde koşan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutlar, görevi başında ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden gazetecilerimize ise bir kez daha Allah’tan rahmet dilerim” diye konuştu.