Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Prof. Dr. Azmi Özcan, vize haftası sebebi ile kütüphaneyi ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural ve Genel Sekreteri Muhammet Büyük’ün de eşlik ettiği ziyarette, ders çalışan öğrencilerle bir araya gelerek kendilerine vize sınavlarında başarı dileklerinde bulunan Rektörü Prof. Dr. Kaplancıklı, üniversite yaşamının önemli yapı taşlarından biri olan kütüphanelerin, bilgiye erişimde ve akademik gelişimde üstlendiği hayati role dikkat çekti. Öğrencilerimizle bir süre sohbet eden Prof. Dr. Kaplancıklı, öğrencilerin taleplerini dinleyerek eğitim-öğretim süreçlerine dair görüş alışverişinde bulundu.

Üniversite kütüphanesinin fiziki şartlarını da inceleyen Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, geniş kaynak yelpazesi ve modern çalışma alanlarıyla hizmet veren Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi’nin, öğrencilerin akademik gelişimine katkı sunan önemli bir merkez olduğunu vurguladı.