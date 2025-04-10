Şırnak’ın Cizre ilçesindeki minik çocuklar, Ramazan Bayramı dolayısıyla topladıkları harçlıklarını Gazze’deki akranlarına ulaştırılması için yetkililere teslim etti.

İsrail tarafından Gazze’de yapılan soykırım, katliam ve açlığa karşı Cizre’de çocuklar bayram harçlıklarını Gazze’ye gönderme kararı aldı. Meryem Azra Şimşek, Hilal Şimşek, Rana Şimşek, bayram harçlıklarını Gazze’deki kardeşlerine bağışta bulundu. Küçük yaştaki çocukların da böyle duyarlı ve yardımsever bir tutum sergilemesi gönülleri ısıttı. Küçük çocukların bağışlarını teslim alan Cizre Umut Kervanı yöneticisi Adar Aşut, Gazze’de yaşanan soykırım ve açlığa dikkat çekerek, Cizreli miniklerin bu anlamlı bağışlarından dolayı kendilerine teşekkür etti. Böylesi çocukları yetiştiren anne ve babaları tebrik eden Aşut, bu tür duyguları daha diri tutmak için yardımların devam etmesi temennisinde bulundu.