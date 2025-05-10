Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirdiği akademik temaslar kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Boston Büyükelçiliğini ziyaret etti. Rektör Hacımüftüoğlu, burada T.C. Boston Büyükelçisi Halime Diğdem Buner ile bir araya gelerek üniversitenin uluslararasılaşma vizyonuna katkı sağlayacak konular üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret, Atatürk Üniversitesi’nin dünya üniversiteleriyle kurmayı hedeflediği stratejik ortaklıklar doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Boston gibi bilim ve teknoloji açısından önde gelen bir şehirde yürütülen temaslar, üniversitenin küresel akademik ağlara entegrasyonunu hızlandırmayı amaçlıyor.

"Amacımız, bilgi üretiminde sınırları aşmak"

Büyükelçi Buner ile gerçekleşen görüşmede, ABD’deki üniversiteler ve araştırma merkezleriyle kurulabilecek iş birlikleri, öğrenci ve akademisyen değişim programları ile ortak projeler ele alındı. Ziyaretin ardından bir değerlendirmede bulunan Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi’nin köklü bilim geleneğini uluslararası düzleme taşımak istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bilim evrenseldir ve biz de bilginin evrensel gücünden yararlanarak üniversitemizi geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Boston gibi dünya çapında bilim merkezlerine ev sahipliği yapan bir şehirde bulunmak, bizim için büyük bir fırsat. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu coğrafyada temsilcisi olan Büyükelçimiz Sayın Halime Diğdem Buner ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, üniversitemizin uluslararası açılım süreci açısından değerli fikir alışverişlerinde bulunduk."

Uluslararasılaşma Yolunda Kararlı Adımlar

Atatürk Üniversitesi’nin bilimsel üretim kapasitesini artırmak ve uluslararası görünürlüğünü güçlendirmek amacıyla başlattığı bu tür yurt dışı temasların önümüzdeki süreçte artarak devam etmesi bekleniyor. Rektör Hacımüftüoğlu’nun ABD ziyareti kapsamında dünyanın önde gelen üniversiteleriyle iş birliği zeminlerini değerlendirmesi, üniversitenin küresel ölçekte daha etkin bir rol üstlenmesi açısından önem arz ediyor.