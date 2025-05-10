Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri, düzenlenen etkinlikle anıldı.

Anadolu’nun dört manevi direğinden biri olarak kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri, 30’uncusu düzenlenen Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası etkinlikleri kapsamında doğduğu ilçe olan Hanönü’de, dualarla anıldı.

Anma programına, Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli, Belediye Başkanı Metin Yamalı, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çiftçi, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Muharrem Avcı, İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Hanönü İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri’nin hayatı, ilmi kişiliği ve Anadolu irfanındaki yeri hakkında önemli bilgiler vererek katılımcılara manevi bir pencere araladı.Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Muharrem Avcı da, Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri’nin yalnızca bir mutasavvıf değil, aynı zamanda Anadolu’nun irfan damarlarını besleyen bir gönül eri olduğunu vurguladı. Avcı, "Bugün burada sadece bir anma değil, aynı zamanda bir gönül buluşması yaşıyoruz. Hz. Pir’in bizlere bıraktığı manevi miras, asırlardır insanımıza rehber olmuş, gönülleri aydınlatmıştır. Onun hikmetiyle yoğrulmuş bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu kutlu mirasa sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı ise ilçede böylesine anlamlı bir programa ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Manevi büyüklerimizi anmak, onların izinden yürümek bizim için hem görev hem de gönül işidir," diyerek Gelişiniz Güle Güle Gidişini Güle Güle Her işiniz Güle Güle" ifadelerini kullandı.

Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli de, "Manevi önderlerimiz, milletimizin gönül dünyasında yüzyıllardır ışık olmuşlardır. Onları anmak, sadece geçmişi hatırlamak değil, aynı zamanda birlik, kardeşlik ve maneviyatla yoğrulmuş bir geleceğe yürümektir" şeklinde konuştu

Anma programı, dua edilmesinin ardından, katılımcılara ikramda bulunulmasıyla sona erdi.