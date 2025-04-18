DENİZLİ (İHA) – Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, katılımcı, şeffaf ve liyakat temelli bir yönetim anlayışı izleyeceklerini belirterek; "PAÜ’de akademik ve idari barışı sağlayacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Nisan 2025 tarihinde PAÜ Rektörülüğü görevine atanan Prof. Dr. Mahmud Güngör, görevine başlamasının ardından düzenlediği ilk basın toplantısında Denizli’de görev yapan yerel ve ulusal medya kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. PAÜ Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen toplantıya PAÜ’nün yeni idari kadrosunun yanı sıra DGC Başkanı Orman Nuri Boyacı ve medya kuruluşu temsilcileri katıldı.

Pamukkale Üniversitesi’ni sadece Denizli’nin değil, Türkiye’nin ve dünyanın parlayan bilim merkezlerinden biri haline getirmek için çalışacaklarını belirten Rektör Güngör, "Üniversite yönetiminde herkesi kucaklayan, ayrım gözetmeyen ve ekip ruhuna dayalı katılımcı, şeffaf ve liyakat temelli bir yönetim anlayışı izleyeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. PAÜ’de akademik ve idari barışı sağlayacağız. Hem akademik hem idari personelimizle, hep birlikte kararlar alacağız. Eleştirilere açık olacağız, çözüm için birlikte hareket edeceğiz. Üniversite içinde düzenli olarak ‘personel günleri’ yapılacağız. İsteyen en alt kademeden en üste kadar tüm personelimiz yöneticilere ulaşabilecek. Tıp fakültesi ve hastane üniversitelerin halka açılan yüzüdür. Bu yüzden göreve gelir gelmez hastanede temizlik ve boyama çalışmalarına başladık. Görev süremiz boyunca tasarruf tedbirlerine uyarak, kamu kaynaklarına dokunmadan hayırsever desteğiyle projelerimizi yürütme gayretinde olacağız. Teknoparklar aracılığıyla üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirileceğiz. Sanayicilerimizle birlikte hareket ederek, bölgesel kalkınmaya öncülük edeceğiz. Üniversitemizi dünya sıralamalarında daha üst sıralara çıkması için yoğun çaba göstereceğiz. Patent ve faydalı model başvurularında ilk 10’a, mezun istihdam oranında ise yüzde 85’in üzerine çıkmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mahmud Güngör, göreve atanmasının ardından izleyeceği stratejik yol haritasındaki öncelikler ve hedefleri ise şu şekilde sıralandı:

"Aidiyet duygusunu artırmak, bekleyen kadro talepleri için YÖK nezdinde girişimlerde bulunmak. İdari ve Akademik Yapı: İhtiyaçları tespit edip ivedilikle gidermek. Bağış temelli çalışmalarla kamu kaynağı kullanmadan iyileştirmeler yapmak, OSB polikliniğini aktif hale getirmek ve yeni üniteler kurmak. Eğitim ve araştırma kalitesini yükseltmek, bilimsel yayınları artırmak. Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek, patent sayısını artırmak ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak. Eğitim öğretim ve idari süreçlerde tam otomasyona geçmek, kağıt işlemlerini azaltmak. Yabancı öğrenci ve akademisyen sayısını artırmak, uluslararası işbirliklerini geliştirmek. Öğrencilerin istihdam edilebilirliğini artıracak programlar geliştirmek. Toplumsal Sorumluluk: Çevre duyarlılığı ve sosyal sorumluluk projelerine öncelik vermek. Liyakat, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcı yönetim ilkesiyle hareket etmek"