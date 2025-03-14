Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Tıp Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında öğrencilerle sohbet eden ve onların eğitim süreçleri hakkında bilgi alan Rektör Demir, tıp eğitimine verilen önemin altını çizdi.

Geleceğin hekimleriyle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Prof. Dr. Demir, mesleğin kutsallığına vurgu yaparak, "Sağlık alanında eğitim gören öğrencilerimiz, insan hayatına dokunan en önemli mesleklerden birini icra edecekler. Bu bilinçle kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri büyük önem taşıyor. Üniversite olarak onların her zaman yanındayız" dedi.

Ziyaretin sonunda Tıp Fakültesi öğrencilerine meslek bilincini pekiştirmek amacıyla rozet takdim edildi. Tıp Bayramı vesilesiyle öğrencilere başarı dileklerini ileten Prof. Dr. Şehmus Demir, tüm sağlık çalışanlarının bu anlamlı gününü kutladı.