Lüks otelcilik sektöründe 20 yılı aşkın uluslararası deneyime sahip olan Reha Efe, Swissôtel Uludağ Bursa’nın yeni Genel Müdürü olarak göreve başladı.BURSA (İGFA) - Kariyeri boyunca İstanbul, Bakü, Moskova ve İzmir gibi önemli destinasyonlardaSwissôtel ve Accor Hotels bünyesinde çeşitli yönetici pozisyonlarında görev alan Reha Efe; gelir yönetimi, satış ve pazarlama alanlarındaki derin tecrübesiyle öne çıkıyor.

Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da uzun yıllar yöneticilik yapan Efe, aynı zamanda birçok otelin açılış süreçlerinde de liderlik görevini üstlendi.

Misafir memnuniyetini ve operasyonel mükemmeliyeti ön planda tutan bir yönetim anlayışını benimseyen Efe, Swissôtel Uludağ Bursa’nın sürdürülebilir büyümesine katkı sunmayı hedefliyor.

Yeni görevinde Swissôtel Uludağ Bursa’nın doğayla iç içe konumu ve hizmet kalitesini bir araya getiren benzersiz yapısını daha da ileriye taşımayı amaçlayan Reha Efe, ekip yönetimindeki başarısı ve stratejik vizyonuyla markaya değer katacak.