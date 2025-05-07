Konya Valisi İbrahim Akın, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Lütfi Özkul ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Reflektör tak, görünür ol” projesi kapsamında traktörlere reflektör dağıtım programına katıldı.

KONYA (İGFA) - İl Jandarma Komutanı Özkul, trafik kazalarını önlemeye katkı sağlayacak destekten dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti. Başkan Altay, Büyükşehir olarak her zaman Konya’nın sorunlarına çare üretecek paydaş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “İnşallah bu küçük adım birçok insanın hayatını kurtaracak” diye konuştu. Vali Akın, “Takacağımız basit bir reflektör belki de birçok insanın hayatını kurtarabilecek bir önlemdir. Büyükşehir Belediyemize bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen "Reflektör tak, görünür ol” projesi kapsamında çiftçilere 10 bin adet reflektör dağıtılacak.

Trafik ve İlkyardım Haftası kapsamında Meram Hatunsaray Mahallesi’nde düzenlenen reflektör dağıtım programında konuşan İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Lütfi Özkul, Konya’da son 5 yılda traktörlerin karıştığı kazalarda 42 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1.115 vatandaşın da yaralandığı bilgisini paylaştı.

İL JANDARMA KOMUTANI ÖZKUL’DAN BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR

Trafik kazalarında terörden fazla can kaybı verildiği düşünüldüğünde ve sorumluluk bölgelerinde çiftçiler için traktörler veya bunlara bağlı römorkların en önemli araçlar olduğunu kaydeden Özkul, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla bu trafik kazaları ile ilgili istişare ederken bir remorka çarpmamak için takla attığımı söyledim. Sayın Başkanımız da yaklaşık 6-7 ay önce benzer bir trafik kazası atlattığını söyleyince orada kendisine reflektör konusunu dile getirdiğimde sağ olsun hemen bu konuda ne yapabiliriz diye kendisi bize sordu. Biz de reflektör dağıtabileceğimizi söyledik. 10 bin reflektörün temini ve dağıtılması konusunda bize ciddi anlamda destek veren Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“KONYALI ÇİFTÇİ TÜRKİYE’NİN GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN TARIMSAL FAALİYET YÜRÜTÜYOR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın bir tarım şehri olduğunu ve insanların 42 bin kilometrekarelik alanda sadece kendileri için değil, Türkiye’nin gıda güvenliği için tarımsal faaliyet yürüttüğünü vurguladı. Tarımsal faaliyetlerin en büyük yardımcısının da traktörler ve onun ekipmanları olduğunu ifade eden Başkan Altay, çiftçilerin bir yerden bir yere gitmek için araçların kullandığı yolları ortak şekilde kullandıklarını anımsattı.

“İNŞALLAH BU KÜÇÜK ADIM BİRÇOK İNSANIN HAYATINI KURTARACAK”

Konyalı çiftçilerin üretme konusundaki hassasiyetine dikkat çeken Başkan Altay, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Toprakla uğraşan insanın canlıya karşı saygısı çok büyük olur. Yeri geldiğinde bir karıncanın, bir böceğin bile hayatımıza ne kadar katkı sunduklarını bildikleri için ilaçlamayı yaparken bile ona göre yaparlar. Kaldı ki bir insanın hayatını zora sokacak bir işin parçası olsunlar. Ama bunlar bazen ihmalden, bazen ulaşamamaktan, parça küçük bile olsa temin etme zorluğundan kaynaklı olarak yeteri kadar dikkat etmediğimiz bir konu. Cemil paşamıza teşekkür ediyorum. Maksut müdürümüzle beraber Sayın Valimizin riyasetinde şehrimizde trafik kazalarının azaltılması için çok yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehrimizin sorunlarına çare üretecek paydaş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu küçük adım birçok insanın hayatını kurtaracak ve çiftçi kardeşlerimizin maddi ve manevi bir tazminat ödemelerinin önüne geçmiş olacak. Sayın Valimize, İl Jandarma Komutanımıza ve ekip arkadaşlarına, sayın emniyet müdürümüze, kaymakamımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

“TAKACAĞIMIZ BASİT BİR REFLEKTÖR BELKİ DE BİRÇOK İNSANIN HAYATINI KURTARABİLECEK BİR ÖNLEMDİR”

Konya Valisi İbrahim Akın, alınacak çok küçük tedbirlerin, basit önlemlerin bir canı hayatta tutabildiğini veya onu hayattan koparabildiğine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“Konya’mız bir tarım şehri. Traktör olmadan olmaz ama traktörlerimizde seyahat ederken, mahsulümüzü taşırken karayolunda bizimle birlikte başka araçlar da seyahat ediyor. Kendi güvenliğimizi düşündüğümüz gibi başkalarının güvenliğini de düşünmek durumundayız. Onların da bizim üzerimizde hakları var. Traktör kazalarındaki en büyük nedenlerden bir tanesi gece karanlığında reflektör olmadığı için römorkların son anda fark edilmesi. Fırsat varsa kurtarabiliyorsunuz ama fırsatınız yoksa Allah korusun ciddi bir kazayla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu hem bir vebal hem bir vicdan azabıdır. Takacağımız basit bir reflektör belki de birçok insanın hayatını kurtarabilecek bir önlemdir. Büyükşehir Belediyemize bu duyarlılıklarından dolayı, bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Değerli jandarma komutanıma da teşekkürlerimi ifade ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz ve İl Emniyet Müdür Maksut Yüksek’in de katıldığı programda konuşmaların ardından Hatunsaray Mahallesi’nde bulunan çiftçilere reflektörleri takdim edildi.

Konya Büyükşehir tarafından “Reflektör tak, görünür ol” projesi kapsamında trafik yoğunluğunun fazla olduğu mahallelerde traktör sahiplerine 10 bin adet reflektör dağıtılacak.