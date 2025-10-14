Ataşehir Belediyesi’nin "Söz Sizde, Çözüm Bizde" sloganıyla düzenlediği halk buluşmalarının 5’incisi, 14 Ekim Salı günü İçerenköy Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Ataşehirlilerin taleplerine hızla çözüm üretebilmek, önerilerini değerlendirebilmek, katılımcı ve şeffaf bir anlayışla Ataşehir’i birlikte yönetebilmek amacıyla düzenlenen Randevusuz Halk Buluşmaları’nda Başkan Adıgüzel, Ataşehirlilerle bir araya geldi. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, başkan yardımcıları ve birim müdürleri, Randevusuz Halk Buluşmaları’nın gerçekleştirileceği İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde günün erken saatinde yerlerini aldılar. Saat 07.00 ile 12.00 saatleri arasında gerçekleşen buluşmada vatandaşlar taleplerini bizzat Başkan Adıgüzel ile paylaştı. Ardından katılımcılar taleplerinin hızlıca çözümü için ilgili müdürlüklere yönlendirildi. Ataşehir’de sorunların ele alınarak birlikte çözümlerin üretildiği ve daha yaşanabilir bir kent oluşturma hedefiyle sürdürüldüğü Randevusuz Halk Buluşmaları ilerleyen zamanlarda devam edecek.