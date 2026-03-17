Uzmanlar Ramazan'da tatlı tercihi yaparken en önemli noktanın, hem porsiyon kontrolü hem de doğru seçimi yapmak olduğunu dile getirdiler.

Erzurum Şehir Hastanesi, Ramazan Ayı'nda sağlıklı beslenme ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Yapılan son paylaşımda diyetisyen Burcu Güneş, uzun süren açlığın ardından şerbetli ve ağır tatlılar tüketmenin kan şekerinde ani yükselmelere ve sonrasında hızlı düşüşlere neden olabileceğine dikkat çekerek, 'Bu durum hem halsizlik yapar hem de kilo kontrolünü zorlaştırır. Tatlı tüketilecekse haftada 1-2 kezle sınırlandırmak ve mümkünse sütlü tatlılar, güllaç ya da meyve bazlı alternatifleri tercih etmek daha sağlıklı bir yaklaşım olur. Tatlıyı iftardan hemen sonra değil, ana yemekten 1-2 saat sonra küçük bir porsiyon şeklinde tüketmek sindirim açısından da daha uygundur. Unutmayın, Ramazan'da önemli olan yasaklamak değil, dengeyi doğru kurmaktır' dedi.