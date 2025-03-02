Mudanya Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri büyük ilgi gördü. İftar çadırlarında aynı sofrada buluşuldu, Ramazan Sokağı’nda geleneksel gösteriler ve atölyelerde keyifli anlar yaşandı.

Mudanya Belediyesi, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlediği etkinliklerle vatandaşları bir araya getiriyor. Ramazan’ın ilk gününde iftar çadırlarında aynı sofrada buluşuldu, iftar sonrası Ramazan Sokağı’nda düzenlenen gösteriler ve atölyeler büyük ilgi topladı. "Mudanya’da Ramazan Birlikte Güzel" sloganıyla başlatılan etkinlikler kapsamında, Ömerbey Mahallesi Dolgu Alanı Kapalı Pazaryeri ve Güzelyalı İDO İskelesi yanında kurulan iftar çadırları, Ramazan’ın bereketini paylaşmak isteyen Mudanyalılardan yoğun ilgi gördü. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da eşi Müge Dalgıç’la birlikte Ömerbey Mahallesi’ndeki iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

İftar sonrası Güzelyalı Atatürk Parkı’nda kurulan Ramazan Sokağı, Mudanyalıların buluşma noktalarından biri oldu. Sokakta kurulan stantlarda el sanatları, giyim, takı, sıcak yemek ve tatlı gibi çeşitli ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Vatandaşlar, renkli süslemeler altında hatıra fotoğrafı çektirirken, çocuklar ise atölye çalışmalarında keyifli vakit geçirdi. Kurulan sahnede sergilenen geleneksel ortaoyunu izleyicilerden tam not aldı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, etkinlikte yaptığı konuşmada vatandaşların gösterdiği ilgiye teşekkür ederek, "Ramazan ayının güzellikler getirmesini diliyorum. Birlik ve dayanışma ruhuyla Ramazan ayını hep birlikte yaşayacağız. Mudanya’da Ramazan birlikte daha güzel olacak. Ramazan boyunca her akşam halkımızla farklı etkinliklerde bir araya geleceğiz" diyerek vatandaşları Ramazan Sokağı’na davet etti.

Mudanyalıların iftar sonrası bir araya gelecekleri Ramazan Sokağı’nda her akşam saat 21.00’de başlayacak etkinliklerde, Mehter Takımı, Karagöz, ortaoyunu, sihirbaz, kanto, akrobasi gösterileri, konserler, masallar, müzik ve şiir konseri, söyleşiler gibi birçok kültürel ve sanatsal program yer alacak. Hafta sonları ise çocuklara yönelik atölye çalışmaları gün boyu devam edecek.