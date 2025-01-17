Gaziantep’in yaşam alanı SANKO Park Alışveriş Merkezi, çocukların gözdesi rekortmen sinema filmi serisi Rafadan Tayfa‘nın beşinci filmi “Rafadan Tayfa Kapadokya” için imza günü etkinliği düzenliyor.

SANKO Park ana etkinlik alanında 19 Ocak Pazar günü yapılacak etkinlikte, ziyaretçiler saat 12.00 ve 15.00’te olmak üzere iki gösterimde ağırlanacak. Program kapsamında sahne performansları sunulacak, çocuklar maskot karakterlerle keyifli zaman geçirecek.

Etkinliğe katılanlara imzalı afişler hediye edilecek olup, maskotlar sinema salonlarını ziyaret ederek izleyicilerle bir araya gelecek. Ücretsiz düzenlenecek etkinlik, her yaştan katılımcıya açık olacak.