Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Trabzonspor maçında attığı golle Süper Lig’deki gol sayısını 6’ya çıkardı. Rafa, tüm kulvarlarda ise 11 gole ulaştı.

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile mücadele ederken, siyah-beyazlıların ilk golünü 53. dakikada Portekizli futbolcu Rafa Silva kaydetti. Rafa bu golle ligdeki gol sayısını da 6’ya çıkardı. Süper Lig’deki 21. maçına çıkan Silva, Antalyaspor’a 2, Samsunspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarında 1’er gol sevinci yaşadı.

Rafa Silva’nın, tüm kulvardaki gol sayısı ise 11’e çıkardı. Süper Lig, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da toplam 33 mücadelede görev alan 31 yaşındaki oyuncunun 7 de asisti bulunuyor.