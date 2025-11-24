Pursaklar Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ilçede eğitim veren okullardaki öğretmenlere, baklava ikram etti.

Pursaklar Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilçede eğitim-öğretim hizmeti veren okulları belediye personeli ile gezerek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğretmenler Günü'ne özel hazırlanan bir tepsi baklava, Pursaklar Belediyesi Başkanı Ertuğrul Çetin'in selamlarıyla, öğretmenlere ikram edildi.

'Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi yetiştiren değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum'

Öğretmenlerin emeklerini takdir etmek ve özel günlerini kutlamak amacıyla hazırlanan baklavaları okullara yolladıklarını belirten Belediye Başkanı Çetin, 'Eğitim; sabır, emek ve fedakarlık ister. Öğretmenlerimiz gecelerini gündüzlere katarak, emek ve özveriyle öğrencilerimizin, gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi yetiştiren değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Bizler de belediye olarak, öğretmenlerimizi yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz' dedi.