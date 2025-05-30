Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çardaklı İlk ve Ortaokulu’nda düzenlenen birlik beraberlik etkinliği, mahalle sakinlerinin güçlü dayanışmasına sahne oldu. Tamamen imece usulüyle hayata geçirilen organizasyon, okulun yararına anlamlı bir destek oluşturdu.

Çardaklı Mahallesi’nde Okul Aile Birliği, Çardaklı Muhtarlığı ve mahalle sakinlerinin ortaklaşa düzenlediği şenlik, büyük bir katılımla gerçekleşti. Etkinlikte, mahalle hanımlarının özenle hazırladığı yöresel lezzetler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Özellikle kurulan gözleme ve saç böreği stantları, etkinliğe katılanlardan büyük ilgi gördü. Mahallenin tecrübeli kadınları, kendi elleriyle hazırladıkları gözlemeleri misafirlere ikram ederek, okula katkıda bulundular.

Birlik beraberlik etkinliğine Tavşanlı Belediye Başkan yardımcıları Aziz Solmaz ve Mehmet Ali Akar’ın yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer de iştirak etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, şube müdürleri ve okul müdürlerinin de bulunduğu organizasyona, Çardaklı Mahallesi sakinleri yoğun katılım gösterdi. Protokol üyeleri, imece usulüyle gerçekleştirilen etkinliğin önemine vurgu yaparak, bu tür dayanışma örneklerinin eğitime olan katkısını dile getirdiler.

Çardaklı İlk ve Ortaokulu Müdürü Okay Torun, "Mahallemizin tüm sakinlerinin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, okulumuza önemli bir katkı sağlayacak. Bu güzel dayanışma ruhuyla bir araya gelen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Paylaşma etkinliği kapsamında düzenlenen çekiliş, katılımcılar arasında heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Çeşitli hediyelerin verildiği çekilişte şanslı isimler belirlenirken, etkinlikten elde edilen gelir okulun ihtiyaçları için kullanılacak. Etkinliğin sonunda konuşan yetkililer, Tavşanlı’da eğitime destek veren tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti. Çardaklı Mahallesi’nde hayata geçirilen bu anlamlı destek etkinliği, eğitime katkıda bulunmak isteyen vatandaşların bir araya gelmesiyle örnek bir iş birliği sergiledi. Toplanan katkının, öğrencilerin eğitim hayatına önemli destekler sunması bekleniyor.