Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek birlikte Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu Belediyesi ve Türk Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Yapım ve İşletim İş Birliği Protokolü kapsamında hayata geçirilen Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi’nde hummalı çalışmalar sürüyor.

Hayırseverlerin de desteğiyle İncesu ilçesinde yapımında sona yaklaşılan Türkiye’nin en büyük ve en önemli rehabilitasyon merkezlerinden biri olacak Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi’ni Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, Milletvekili Bayar Özsoy ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte ziyaret etti.

İnşaat sahasında incelemelerde bulunan protokol, Kayseri Yeşilay Şube Başkanı Mehmet Çifçi’den son durum hakkında bilgiler aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin en büyük ve en önemli rehabilitasyon merkezlerinden birisi olacak bir yatırımın daha kente kazandırılacağını söyledi.

Uyuşturucu ile mücadelede eğitim ve tedavi noktasında her türlü desteği verdiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Bu konuda üzerimize düşeni yapma yönünde Büyükşehir Belediyesi olarak katkı sağlamaya devam ediyoruz”