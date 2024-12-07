Adıyaman’da, öğretmenler korusu tarafından nostalji gecesinde protokol üyeleri koltukları öğrencilere bırakıp yerde bağdaş kurarak gecenin tadını çıkardı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde oluşturulan öğretmenler korosu, Anadolu’nun dört bir yanından seçilmiş türkülerle izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Ahenkli ve başarılı bir şekilde yönetilen koro, davetliler tarafından büyük beğeni toplayarak nostaljik bir gece oldu.

TPAO Konferans Salonu’nda düzenlenen konsere Milletvekili Hüseyin Özhan, Vali Osman Varol, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, TPAO Bölge Müdürü Mahmut Utmanoğulları, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Yoğun katılımın olduğu gecede Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, bulundukları koltukları öğrencilere bırakarak yerde bağdaş kurup bazı öğrencilerle birlikte konseri izledi.