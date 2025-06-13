Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde projeleri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenecek öğrenciler için kutlama programı gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen ’2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’nın 2024 yılı 2’nci dönem çağrısı çerçevesinde, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden 12 öğrenci projesi desteklenmeye değer bulundu. Bu başarı dolayısıyla, Eğitim Fakültesi C Blok Konferans Salonu’nda fakülte kurulunun da katılımıyla bir kutlama programı düzenlendi.

"Fakültemizde TÜBİTAK’tan destek alan öğrenci proje sayılarını hızla artırma çabası içindeyiz"

Programda konuşma yapan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde destek hakkı kazanan fakültemiz öğrencilerini ve danışmanlarını kutluyorum. Öğrencilerimizin bu başarılarından yola çıkarak fakültemizdeki tüm öğrencilerimizi TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri çağrılarına başvuru yapmaya, tüm öğretim elemanlarımızı da öğrencilerimize destek olmaya çağırıyorum. Her çağrı döneminde destek hakkı kazanan proje sayımız giderek artıyor. Öğretmen adaylarımız, bu projelere danışman öğretim elemanlarımızın rehberliğinde başvurup bu süreçte deneyimler kazanarak ileride görev yapacakları okullarda da proje süreçlerinde etkin bir biçimde görev alabilecekler" dedi.

Program sonunda destek hakkı kazanan öğrencilere ve danışmanlarına teşekkür belgesi takdim edildi.