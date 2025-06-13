Pelitözü Gölpark bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan GölparkFest kapılarını açarken, Bilecikspor standı festivalde yerini aldı.

13-15 Haziran tarihleri arasında üç gün boyunca müzikten spora, gastronomiden sanata kadar dopdolu bir programla Bilecik’in sosyal hayatına renk katacak olan GölparkFest, bugün kapıları açtı. GölparkFest Bilecikspor’un taraftar grubu olan Belekoma Tayfa’da yerini aldı. Festival alanında stant kuran Belekoma Tayfa ekibi kulübün forma, şapka gibi bir çok ürününü sergileme imkanı buldu. Tüm Bilecikspor sevdalılarını standa davet eden grup üyeleri 3 gün boyunca festivalde olacaklarını söylediler.