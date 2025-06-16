Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım, arı kayıplarının en çok kış mevsimi sonunda yaşandığını belirtti ve arıların iklim değişikliğine karşı direncine dikkat çekti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen "Istranca Arıcılığının İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Arttırılması Projesi"nin kapanış programında konuşan Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım, arıların çevresel zorluklara karşı hayatta kalma yeteneğini vurguladı.

Özkırım, gezegenin oluşumundan bu yana iklimsel değişimlerin yaşandığını, ancak insan faaliyetlerinin bu değişimi hızlandırdığını ifade etti.

Arıların 100 milyon yıldır varlığını sürdürdüğünü belirten Özkırım, “Buzul çağında dinozorlar ve mamutlar yok oldu, ancak arılar hâlâ var. Kanat yapıları evrimsel süreçte değişmeden bugüne geldi. Bu, arıların çevresel koşullara ne kadar dirençli olduğunu gösteriyor” dedi. Ancak, arı kayıplarının özellikle kış mevsimi sonunda yoğunlaştığını vurgulayan Özkırım, iklim değişikliğinin arıcılık üzerindeki etkilerine karşı uyum kapasitesini artırmanın önemine dikkat çekti.