Medical Point Gaziantep Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı, servikal intraepitelyal lezyonların (SIL) kadın sağlığı açısından önemini vurguladı.

Servikal intraepitelyal lezyonların genellikle Human Papilloma Virüsü (HPV) enfeksiyonları sonucu geliştiğini belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Mutlu Meydanlı, "HPV, servikal kanserin başlıca nedeni olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle düzenli tarama testleri, erken aşamada anormal hücrelerin tespiti için son derece önemlidir" dedi.

“HPV testleri ile bu lezyonların büyük bir kısmı tespit edilebilir”

Medical Point Gaziantep Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Meydanlı, "Servikal intraepitelyal lezyonlar, derecelerine göre düşük dereceli (L-SIL) ve yüksek dereceli (H-SIL) olarak sınıflandırılır. Düşük dereceli L-SIL’ler genellikle kendiliğinden iyileşebilirken, yüksek dereceli lezyonlar tedavi gerektirir. Erken dönemde yapılan pap smear ve HPV testleri ile bu lezyonların büyük bir kısmı tespit edilebilir. Tedavi edilmezlerse, bu lezyonlar zamanla servikal kanser riskini artırabilir" ifadelerini kullandı.

“Risk faktörleri ve önlenmesi”

HPV enfeksiyonunun yanı sıra, servikal intraepitelyal lezyonların gelişmesinde sigara kullanımı, bağışıklık sistemi zayıflığı ve çok sayıda cinsel partner gibi risk faktörleri de etkili olabileceğini söyleyen Dr. Meydanlı, "Bu lezyonların gelişimini önlemek için birincil koruma olarak 10-12 yaşları arasındaki kız çocuklarının aşılanması gereklidir" şeklinde konuştu.

Tedavi seçenekleri

Prof. Dr. M. Mutlu Meydanlı, "Servikal intraepitelyal lezyonların tedavisinde, hücresel değişimlerin derecesine bağlı olarak farklı yöntemler uygulanmaktadır. L-SIL’ler genellikle izlem altında bırakılırken, H-SIL’ler cerrahi müdahale gerektirebilir. Bu müdahaleler arasında lazer tedavisi, kriyoterapi ve konizasyon gibi yöntemler yer alır. Erken teşhis ve uygun tedavi ile servikal kanserin önlenmesi mümkündür. Bu nedenle, kadınların yıllık jinekolojik kontrollerini aksatmaması büyük önem taşır" diye konuştu.