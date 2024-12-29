Memorial Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, menisküs hastalıklarında erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu belirterek, “Tedavi edilmediği takdirde menisküs bozuklukları diz ekleminde kireçlenme ve eklem iltihabı gibi komplikasyonlara neden olabilir” dedi.

Menisküsler, diz eklemini oluşturan uyluk kemiği ile kaval kemiği arasında bulunan C şeklindeki yapılardır. Dizdeki kıkırdak yastıkçıklarının yırtılması veya hasar görmesi sonucu oluşan bir rahatsızlık olan menisküsün diz sağlığı için önemine değinen Memorial Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın menisküs yaralanmaları hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Tedavi edilmediği takdirde menisküs bozukluklarının diz ekleminde kireçlenme ve eklem iltihabı gibi komplikasyonlara neden olabileceğini belirten Aydın, bu nedenle menisküs hastalıklarının erken teşhisi ve tedavisinin önemli olduğuna değindi.

“Sporcular için iç menisküsler çok önemlidir”

Özellikle iç menisküsün sporcular açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, “Çapraz bağı yırtılmış dizlerde, sağlam iç menisküs dizin stabilitesini sağlar ve öne kaçışı engeller. Çapraz bağ yırtılmasıyla birlikte iç menisküs yırtığı da dizin instabilitesinde aşırı bir artma olur. Menisküs yırtıklarında şok emici özelliği ortadan kalkacağından yüklenmenin yoğunlaşacağı temas yüzlerinde kıkırdakta dejenerasyon yani yaşlanma başlar. Menisküste görülen rahatsızlıklar ise sıklıkla dış menisküste görülen doğuştan anomaliler, sporcularda meydana gelen travmatik menisküs yırtılmaları ve yaşla birlikte gelişen menisküs dejenerasyonu şeklinde görülebilir” dedi.

“Doğuştan da olabilir”

Doğuştan menisküs anomalilerinde en temel belirtinin yeni doğan çocukların dizlerinden ses gelmesi olduğunu söyleyen Aydın, “Ebeveynler bunu fark edebilir. Böyle bir durumda mutlaka dış menisküs anomalisinden şüphelenilmeli ve araştırma yapılmalıdır. Dış menisküste sık görülen doğuştan anomali (diskoid menisküs) hiçbir travmatik neden yokken menisküs yırtığı belirtileri de verebilir. Sporcularda meydana gelen travmatik menisküs yırtılmaları, kişinin ani yön değiştirmesi, ani durması sırasında ortaya çıkabilir. Çoğunlukla uzunlamasına olan bu yırtıklar, yer değiştirerek dizin kilitlenmesine neden olur. Ayrıca dizde ağrı ve şişlikte oluşur. Menisküs yırtıklarında görülen emniyetsizlik hissi hastalar tarafından ’dizin bağının çözülmesi’ şeklinde ifade edilir” şeklinde konuştu.

“Koruyucu yaşam tarzını benimsemelisiniz”

Yaşlanmayla birlikte menisküslerde de değişiklikler olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, “Yavaş yavaş içindeki suyunu kaybederek kolay yırtılabilirler. Öte yandan dizlerini kullanarak çalışan bazı meslek gruplarında (madenciler, din adamları gibi) menisküslerin yaşlanması daha erken yaşlarda görülebilir. Hastanın menüsküsündeki yırtık belirti vermiyor ve hastayı rahatsız etmiyorsa, bu yırtıklara ’sessiz yırtıklar’ denir. Başka bir nedenle yapılan dizin MR tetkiklerinde bulunurlar. Belirti verinceye kadar izlenme önerilir. Yırtılan menisküsler kendiliğinden veya egsersizle iyileşmemektedir. Eğer oluşan yırtıklardan dolayı hastada kilitlenme, boşalma gibi mekanik semptomlar varsa bu durumda artroskopi adı verilen kansız ve kapalı yöntemle yırtılan menisküs kısmi olarak temizlenmeli, bütünü korunmalıdır. Yırtık dikilmeye uygun ise dikilmelidir” ifadelerini kullandı.

“65 yaş üstü hastalarda da tedavi geciktirilmemeli”

Tedavide temel ilkenin menisküsün korunması olduğunu belirten Aydın, “Menisektomi uygulanan hasta 2 ila 3 hafta sonra normal hayatına dönebilmekteyken, menisküs dikildiyse yaklaşık 6 hafta içinde iyileşme gerçekleşmektedir. Her iki durumda da rehabilitasyon dönemi sona erdiğinde, hasta operasyonlardan önce yaptığı aktiviteleri sürdürebilmektedir. Spor yaparken menisküs yırtılmasından kaçınmak ve günlük yaşamda menisküsleri koruyucu yaşam tarzını benimsemek, menisküs yırtığı varsa erken tanı ve tedavisinin sağlanmasını önemsemek çok önemlidir. Yaşlılarda görülen dejeneratif karekterde olan menisküs yırtıkları, eğer eklem aralığının daraldığı eklem artrozu ile birlikteyse bir işlem yapılmamalıdır. Ancak eklem aralığının normal olduğu dizlerde mekanik belirti varsa artroskopik kısmi menisektomi yapılmalıdır. Bu tip yırtıkların tedavisinin geciktirilmesi veya 3 ay gibi bir süre ile ihmali yırtığın altındaki kıkırdakta harabiyete neden olarak eklemin yaşlanmasını hızlandıracaktır” dedi.